МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Болгария на будущей неделе попросит Европейскую комиссию (ЕК) отсрочить введение эмбарго на импорт российской нефти, сообщил глава минэнерго республики Александар Николов. Цены на газ в Европе выросли почти на семь процентов

"Позиция Болгарии по нефти ясна: в конце концов мы, безусловно, запросим отсрочку… В зависимости от решений на европейском уровне мы будем также искать свои решения и способы работы, чтобы не было рисков для нефтепереработки и чтобы производственные мощности продолжали работать в нормальном режиме", — заявил министр по итогам состоявшегося в Софии международного министерского круглого стола, посвященного региональному сотрудничеству в области энергетической безопасности, диверсификации и зеленого перехода.

По сообщению телеканала Nova, Николов заявил, что об отсрочке Болгария попросит на следующей неделе.

Говоря о проблемах, связанных с прекращением поставок российского газа в Болгарию, Николов сообщил, что болгарские, румынские и греческие власти будут совместно работать над тем, чтобы найти альтернативы для газоснабжения региона. По его словам, сейчас "ведется работа по расширению сотрудничества на инфраструктурной основе", в частности, с участием компании "Булгартрансгаз".

В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. По ее словам, отказ будет постепенным, в срок до конца 2022 года. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.

При этом, по данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного эмбарго официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия — исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.

Компания "Газпром" 27 апреля сообщила, что прекратила поставки газа болгарскому "Булгаргазу" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях. Поставки были приостановлены до их оплаты в соответствии с новым порядком оплаты в российской валюте.