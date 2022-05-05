МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что на фоне украинского кризиса США ищут способы отказа от закупок российского урана. Ряд стран Евросоюза просят изменить новый пакет антироссийских санкций

"Мы создали в рамках минэнерго… команду для разработки… урановой стратегии. Мы хотим быть уверены, что в состоянии обеспечить гражданские ядерные объекты как HALEU (топливом повышенного обогащения), так и низкообогащенным ураном", — сказала она на слушаниях в сенате.

США в марте отказались от закупок в России нефти, сжиженного природного газа и угля.