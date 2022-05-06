МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Вступление в силу предложенного Евросоюзом эмбарго на нефть из РФ разрушило бы результат десятилетий усилий венгерского народа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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"План, предложенный Брюсселем, угрожает венгерской экономике… Если бы эмбарго на российскую нефть вступило в силу, это бы разрушило венгерскую энергобезопасность и через нее венгерскую экономику. Мы не можем допустить, чтобы кто бы то ни было разрушил результат десятилетий усилий венгерского народа", — сказал Сийярто, выступая на автомобильном заводе Pata József. Выступление транслировалось в его аккаунте в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).

В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. По ее словам, отказ будет постепенным, до конца 2022 года. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.

По данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного эмбарго официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия — исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

* Соцсеть, признанная в России экстремистской