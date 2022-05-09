РИМ, 9 мая – ПРАЙМ. Глава правительства Италии Марио Драги на видеоконференции лидеров G7 заявил о необходимости помощи странам, которые могут столкнуться с продовольственным кризисом в связи с конфликтом на Украине. В Германии предупреждают об угрозе сильнейшего со Второй мировой голода

"Лидеры подтвердили единство стран G7… и разделили глубокую обеспокоенность затянувшимися боевыми действиями и необходимостью поддерживать высокое давление на Кремль посредством санкций", — сообщает правительственный Дворец Киджи.

Лидеры стран "Семерки" также подтвердили приверженность диверсификации источников поставок энергоресурсов, чтобы снизить зависимость от поставок из России.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину и мы должны продвигаться с шестым пакетом санкций против России. В то же время мы должны приложить все усилия, чтобы способствовать скорейшему достижению прекращения огня и придать новый импульс мирным переговорам. "Большая семерка" также должна продолжать работу по оказанию помощи бедным странам, которые рискуют столкнуться с продовольственным кризисом", — заявил премьер Италии.

На Россию и Украину приходится больше трети общемирового объема экспорта зерновых. Согласно последним оценкам профильных международных организаций, в прошлом году число людей, которые столкнулись с проблемой острого отсутствия продовольственной безопасности, увеличилось примерно на 40 миллионов до 193 миллионов.