ПАРИЖ, 9 мая — ПРАЙМ. Депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани заявил, что от санкций против России она получает деньги, а Франция — теряет. Британия вводит новые санкции против России и Белоруссии

"От этого эмбарго россияне получают деньги, а французы их потеряют… С 2014 года, с момента знаменитой истории с Крымом введены санкции против России. К какому результату они привели? Наши фермеры экспортировали меньше. А сегодня — никогда Россия не зарабатывала столько денег на газе и нефти", — заявил Мариани в эфире телеканала RMC.

Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.