МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Ливан получил согласие от Всемирного банка на экстренный кредит в размере 150 миллионов долларов на финансирование импорта пшеницы, заявил министр торговли и экономики Амин Салям. Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет с 6 мая

"Мы получили окончательное согласие от Всемирного банка на экстренный заём в размере 150 миллионов долларов, нацеленный на поддержку импорта пшеницы и обеспечение продовольственной безопасности", — заявил министр телеканалу Asharq.

Он отметил, что Ливан стал первой страной, которая получит подобный кредит, "чтобы справиться с продовольственным кризисом, возникшим в результате глобального геополитического и экономического кризиса". По словам Саляма, соглашение о кредите будет направлено правительству, которое, как он надеется, согласует его до парламентских выборов, назначенных на 15 мая. Предполагается, что новый парламент одобрит соглашение сразу же после того, как приступит к работе.

Ранее министр заявлял, что страна ищет новые рынки импорта зерна, которое закупалось на 80% в России и Украине. Среди альтернативных поставщиков власти Ливана рассматривают США, Францию, Индию, Казахстан.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обещал главе МИД Ливана Абдалле Бухабибу, что ЕС рассмотрит возможность предоставления Ливану экстренной помощи на фоне ситуации на Украине.

Ливан больше двух лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.