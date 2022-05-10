МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен тем, что у президента России Владимира Путина "нет выхода" из ситуации на Украине, и Байден пытается понять, что с этим делать. Об этом сообщает Reuters. Байден подписал закон о "ленд-лизе" для Украины

Байден, выступая на мероприятии по сбору средств в пригороде Вашингтона, сказал, что Путин ошибочно полагал, что российская операция на Украине разрушит НАТО и Евросоюз, а вместо этого США и многие европейские страны встали на сторону Киева.

Глава Белого дома назвал Путина очень расчетливым человеком. По словам Байдена, проблема, которая сейчас его беспокоит, заключается в том, что у российского лидера якобы "прямо сейчас нет выхода". "И я пытаюсь понять, что нам с этим делать", — сказал он.