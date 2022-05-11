МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. США в состоянии заместить на мировом продовольственном рынке Украину, которая лишилась возможности экспортировать зерно, заявил американский президент Джо Байден. Повышенное давление инфляции ускоряет нормализование ДКП

Он утверждает, что Украина якобы из-за блокады своих черноморских портов российскими кораблями не может вывезти 20 миллионов тонн одной только пшеницы. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Украина заблокировала в своих портах и не выпускает оттуда десятки судов, в том числе с пшеницей, и не соглашается на предложения России вывести эти корабли по гумкоридорам.

"Народ, мы в состоянии сделать так, чтобы американский сельскохозяйственный экспорт восполнил нехватку украинских поставок. На самом деле, за время первого года моего президентства американский аграрный экспорт побил все прошлые рекорды – 177 миллиардов долларов", — сказал Байден в ходе визита на ферму в штате Иллинойс.

Он предупредил, что без украинской пшеницы "очень многие в Африке умрут от голода". "Они единственные поставщики целого ряда африканских стран — Сомали, всех перечислять я не буду", — сказал Байден, добавив, что вооруженный конфликт не дает украинским земледельцам готовиться к будущему году.

На долю Украины и РФ приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более половины подсолнечного масла, напоминал ранее генсек ООН Антониу Гутерриш. Зерно из этих двух стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире. На их долю приходится более трети пшеницы, импортируемой в 45 наименее развитых стран, отмечал генсек ООН.