ВАШИНГТОН, 12 мая — ПРАЙМ. Палаты представителей конгресса США в среду вечером одобрила законопроект, нацеленный на облегчение долгового бремени Украины в свете проходящей в стране специальной военной операции РФ, свидетельствуют результаты голосования. Байден подписал закон о "ленд-лизе" для Украины

Данная законодательная инициатива, в случае принятия, обязывает представителей США в различных международных организациях добиваться немедленной приостановки платежей по обслуживанию долга Украины и предоставления финансовой помощи Киеву на льготных условиях.

Законопроект также предписывает министерству финансов США немедленно начать требовать облегчения долгового бремени для Украины со стороны правительств других стран и коммерческих организаций на двухсторонней и многосторонней основе.

На минувшей неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о возможности списания внешнего долга Украины, заявила, что США открыты к обсуждению различных шагов, которые помогут Киеву восстановить страну в свете продолжающейся там российской спецоперации.

Палата представителей ранее утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов. В госдепе отметили, что Вашингтон, рассматривая вопрос о выделении Киеву пакета помощи в этом размере, рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.