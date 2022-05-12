Конгресс США одобрил закон об облегчении долгового бремени Украины на фоне спецоперации России
ВАШИНГТОН, 12 мая — ПРАЙМ. Палаты представителей конгресса США в среду вечером одобрила законопроект, нацеленный на облегчение долгового бремени Украины в свете проходящей в стране специальной военной операции РФ, свидетельствуют результаты голосования.
Данная законодательная инициатива, в случае принятия, обязывает представителей США в различных международных организациях добиваться немедленной приостановки платежей по обслуживанию долга Украины и предоставления финансовой помощи Киеву на льготных условиях.
Законопроект также предписывает министерству финансов США немедленно начать требовать облегчения долгового бремени для Украины со стороны правительств других стран и коммерческих организаций на двухсторонней и многосторонней основе.
На минувшей неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о возможности списания внешнего долга Украины, заявила, что США открыты к обсуждению различных шагов, которые помогут Киеву восстановить страну в свете продолжающейся там российской спецоперации.
Палата представителей ранее утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов. В госдепе отметили, что Вашингтон, рассматривая вопрос о выделении Киеву пакета помощи в этом размере, рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://1prime.ru/state_regulation/20220512/836869336.html