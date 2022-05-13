МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Высокопоставленый европейский источник заявил журналистам в Брюсселе, что Евросоюз собирается утвердить новые антироссийские санкции пакетом, при этом не планируя переносить эмбарго на нефть на более поздний срок. Цены на нефть растут на опасениях за снижение предложения на рынке

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел союза на встрече 16 мая обсудят новые санкции против России, он рассчитывает на то, что решение будет найдено.

"Окончательное решение принимают государства… Предпочтительно было бы сохранить целостность пакета санкций, полагаю, что санкции будут приняты вместе", — сказал источник в ответ на вопрос журналиста о том, не планируется ли разделить пакет и утвердить вначале индивидуальные санкции, отложив при этом обсуждение нефтяного эмбарго.

В настоящее время ЕС согласовывает шестой пакет антироссийских санкций, которые предусматривают отключение от SWIFT ряда банков, персональные санкции, запрет на вещание в ЕС трех российских телекомпаний, а также поэтапное введение эмбарго на российскую нефть. Ряд стран союза тормозят принятие пакета, опасаясь негативного влияния нефтяного эмбарго на свою экономику.