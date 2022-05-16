МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект "Единой России" (ЕР) о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. McDonald's объявил об уходе из России

Согласно сообщению Telegram-канала партии, документ поможет сохранить рабочие места и обеспечить стабильность экономики в условиях санкций. Положения документа касаются тех компаний, которые приняли решение без очевидных экономических причин и являлись единственными поставщиками критически важных производств, выпускали товары первой необходимости или были градообразующими. Переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда, указывается в сообщении ЕР.

Законопроект также дает возможность иностранным собственникам возобновить работу в России или продать пакет акций. "Таким образом, они смогут не потерять свой бизнес, а работники получат гарантии дальнейшей занятости. Как отмечает комиссия кабмина, документ не противоречит другим законодательным актам — в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе", — подчеркивается в сообщении.

Согласно законопроекту, внешнее управление может быть введено в компаниях, имеющих существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, защиты прав и законных интересов россиян, в которых иностранцам принадлежит прямо или косвенно более 25% акций.

Это касается компаний, которые производят товары первой необходимости, занимают монопольное или доминирующее положение на рынке, являются градообразующими, единственными поставщиками при госзакупках, либо прекращение деятельности которых может повлечь за собой техногенные или экологические катастрофы, гибель людей, необоснованный рост цен и другие негативные последствия.

К основаниям для введения внешнего управления отнесены: непередача полномочий руководителями компании, покинувшими ее после 24 февраля; публичное заявление о прекращении деятельности компании при отсутствии для этого очевидных экономических оснований; сокращение более трети персонала; сокращение на 30% и более выручки за три месяца по сравнению с предшествующими тремя месяцами; угроза возникновения основания для назначения внешней администрации; необходимость привлечения средств федерального или регионального бюджета.