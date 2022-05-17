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ВВС США объявили об успешном испытании гиперзвукового оружия
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ВВС США 14 мая провели успешное испытание перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты (ARRW), сообщается в распространённом заявлении военных. Пуск произвели с южного побережья... ПРАЙМ, 17.05.2022
впк, экономика, новости, оружие
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. ВВС США 14 мая провели успешное испытание перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты (ARRW), сообщается в распространённом заявлении военных.
Пуск произвели с южного побережья штата Калифорния. Скорость ракеты в ходе испытания в пять раз превысила скорость звука.
"Это стало большим достижением команды разработчиков для военного сектора и для наших ВВС", — отметли руководитель программы вооружений ВВС Соединенных Штатов Хит Коллинз.
Также отмечается, что это стало первым пуском этой крылатой ракеты с воздушного носителя.