МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. ВВС США 14 мая провели успешное испытание перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты (ARRW), сообщается в распространённом заявлении военных. Американский эксперт заявил о "катастрофическом провале" руководства США

Пуск произвели с южного побережья штата Калифорния. Скорость ракеты в ходе испытания в пять раз превысила скорость звука.

"Это стало большим достижением команды разработчиков для военного сектора и для наших ВВС", — отметли руководитель программы вооружений ВВС Соединенных Штатов Хит Коллинз.

Также отмечается, что это стало первым пуском этой крылатой ракеты с воздушного носителя.