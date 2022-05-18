МОСКВА, 18 мая – ПРАЙМ. Российские вооруженные силы применили в боевых действиях на Украине взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", сообщил РИА Новости информированный источник. Эксперт оценил, сколько Украина реально получит из заявленной помощи США

"В рамках проведения специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы применили взвод БМПТ "Терминатор". Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов", — отметил он.

По словам собеседника агентства, участие взвода БМПТ в спецоперации позволит окончательно сформировать тактику применения машин и определить их место в бронетанковых группах. Он добавил, что опыт боевых действий на Украине показывает необходимость таких машин в танковых подразделениях для повышения их боевой устойчивости.

Ранее БПМТ уже применялись в боевых действиях в рамках антитеррористической операции группировки российских войск в Сирии.

"Терминаторы" приняли в России на вооружение в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака", оснащенных лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17, а также 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.

Первый контракт на поставку Вооруженным силам России БМПТ "Терминатор" был подписан в ходе научно-технического форума "Армия-2017". В феврале прошлого года главный конструктор компании-разработчика машины УКБТМ (входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов отмечал, что, предположительно, в течение 2021 года Министерство обороны России должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не сообщалось.

Точное количество имеющихся в армии России БМПТ неизвестно. В ноябре прошлого года сообщалось, что девять таких машин к 1 декабря 2021 года будут включены в штат одного из танковых полков Центрального военного округа. По данным открытых источников, всего российской армии передано десять таких машин.