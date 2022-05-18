МОСКВА, 18 мая – ПРАЙМ. Российские вооруженные силы применили в боевых действиях на Украине взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", сообщил РИА Новости информированный источник. 

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"В рамках проведения специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы применили взвод БМПТ "Терминатор". Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов", — отметил он.

По словам собеседника агентства, участие взвода БМПТ в спецоперации позволит окончательно сформировать тактику применения машин и определить их место в бронетанковых группах. Он добавил, что опыт боевых действий на Украине показывает необходимость таких машин в танковых подразделениях для повышения их боевой устойчивости.

Ранее БПМТ уже применялись в боевых действиях в рамках антитеррористической операции группировки российских войск в Сирии.

"Терминаторы" приняли в России на вооружение в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака", оснащенных лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17, а также 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.

Первый контракт на поставку Вооруженным силам России БМПТ "Терминатор" был подписан в ходе научно-технического форума "Армия-2017". В феврале прошлого года главный конструктор компании-разработчика машины УКБТМ (входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов отмечал, что, предположительно, в течение 2021 года Министерство обороны России должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не сообщалось.

Точное количество имеющихся в армии России БМПТ неизвестно. В ноябре прошлого года сообщалось, что девять таких машин к 1 декабря 2021 года будут включены в штат одного из танковых полков Центрального военного округа. По данным открытых источников, всего российской армии передано десять таких машин.