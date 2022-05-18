МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Вопрос поставок российских калийных удобрений и вывоза украинского зерна обсуждается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. В Кремле рассказали о возможности выпустить грузы с зерном из Украины

В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России и Белоруссии. Газета пишет, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.

"Сложный вопрос. Вы же знаете, калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна — сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются", — сказал Панкин в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ.

Он уточнил, что вопрос "на уровне ООН не обсуждается, обсуждается вместе с нами".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею смягчить ограничения на экспорт удобрений из РФ за проход судов с зерном с Украины, напомнил, что порты там заминированы, это опасно для судоходства. Песков также подтвердил, что об этом говорилось на недавней встрече Путина с Гутеррешем, который поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничения, введенные против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности.

При этом постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Гутерреш обсуждал с США свою инициативу вернуть российские и белорусские калийные удобрения на мировые рынки в обмен на возобновление зернового экспорта из украинских портов.