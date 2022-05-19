МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В России прорабатывается отмена НДС на бриллианты, реализуемые частным покупателям, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Минфин. СМИ: мировой рынок алмазов рушится из-за антироссийских санкций

Замглавы ведомства Алексей Моисеев рассказал 18 мая о планах либерализовать оборот алмазов и бриллиантов на внутреннем рынке. Он не уточнил суть предложений, но отметил, что это "связано в том числе с налогами". Моисеев добавил, что инициатива должна поддержать алмазодобывающую компанию АЛРОСА, против которой ранее введены санкции со стороны Запада.

АЛРОСА продает бриллианты частным инвесторам по программе ALROSA Diamond Exclusive, в рамках которой есть возможность обратной реализации купленного бриллианта на одном из регулярных аукционов компании. Руководитель программы инвестиционных бриллиантов ALROSA Diamond Exclusive Елена Суховеева рассказала, что с марта интерес к этой программе вырос в несколько раз, так как люди, ищущие инструменты для вложения средств в условиях валютных ограничений, рассматривают в этом качестве бриллианты аналогично вложениям в золото.

"Либерализация законодательства откроет новые возможности для российских инвесторов и поддержит реальный сектор экономики",— отметила она.