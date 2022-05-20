2022-05-20T07:27:23+03:00
2022-05-20T07:27:23+03:00
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2022
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В офисе президента Украины выступили за дерусификацию Донбасса
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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал искоренить понятие "русские" в Донбассе и Харьковской области, пишет "Страна.ua". По словам политика, для него... ПРАЙМ, 20.05.2022
макроэкономика, экономика, новости, украина, днр, лнр
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал искоренить понятие "русские" в Донбассе и Харьковской области, пишет "Страна.ua".
По словам политика, для него принципиально желание "освободить" Херсонскую и Запорожскую области, проявив "максимальную жесткость".
"Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово "русские". Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово "русские"", — заявил он в эфире телемарафона.
Он также назвал представителей ДНР и ЛНР "уголовными элементами" и призвал к физической расправе над ними.