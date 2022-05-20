МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал искоренить понятие "русские" в Донбассе и Харьковской области, пишет "Страна.ua". Пушков заявил, что Запад должен будет подчиниться в вопросе Украины

По словам политика, для него принципиально желание "освободить" Херсонскую и Запорожскую области, проявив "максимальную жесткость".

"Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово "русские". Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово "русские"", — заявил он в эфире телемарафона.

Он также назвал представителей ДНР и ЛНР "уголовными элементами" и призвал к физической расправе над ними.