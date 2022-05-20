С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — ПРАЙМ. Россия оказалась в области перемен, которых с точки зрения масштабов изменений не видела с 90-х годов, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.
"Сейчас мы все с вами оказались в области перемен, перемен достаточно глобальных, наверно которых с 90-х годов мы не видели по масштабам изменений", — сказал он на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum.
Новые условия — это в первую очередь введенные ограничения на движение капитала, пояснил он.
Второе новое условие — это масштабная и по-видимому продолжительная трансформация экономики, которая началась в ответ на санкционные ограничения, продолжил Тремасов.
И третье — повышенная неопределенность внешних условий, которые приходится учитывать при построении прогнозов и принятии решений, заключил он.