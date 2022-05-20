МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Москва смогла избежать финансовый кризис. Об этом сообщает телеканал CNBC. Аналитик объяснил, почему доллар и евро внезапно рухнули

В статье отмечается, что уйти от неприятных последствий России помогли улучшения экономических показателей и укрепление национальной валюты.

На сегодняшний день инфляция замедляется, а российский рубль смог обеспечить себе статус наиболее эффективной валюты среди мировых.

CNBC цитирует экономиста Goldman Sachs по Центральной и Восточной Европе Клеменс Грейф, которая подтверждает, что "российская экономика продолжает восстанавливаться после первоначального шока конца февраля — начала марта. Опасения по поводу финансовой стабильности уходят, рубль вернулся к уровню начала 2020 года".

"Благодаря улучшению показателей экономической активности России до сих пор удавалось избежать дефолта по валютному долгу, несмотря на западные санкции, в результате которых значительная часть ее резервов оказалась заморожена. Рост потребительских цен замедлился с 7,6% в марте до 1,6% в апреле", — сообщает CNBC в переводе "ИноСМИ".