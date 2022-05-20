МОСКВА,20 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что падение курса иены и рост цен на энергоносители сказываются и на жизни населения, и на бизнесе. Курс доллара растет к мировым валютам в рамках коррекции

Стремительные изменения курса нежелательны, сказал политик о падении курса иены и росте доллара. Премьер также отметил, что в данной ситуации важно прийти к взаимопониманию с соответствующими валютными регуляторами в других странах".

"Влияние дешевой иены, а также рост цен на ресурсы и, прежде всего, на нефть влияют на жизнь населения и на бизнес", — признал Кисида.