МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Минфин России в полном объеме выплатил купон по суверенным еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, говорится в сообщении министерства. Кабмин дополнил возможности инфраструктурных облигаций в регионах

Платежный агент — Национальный расчетный депозитарий — получил средства для выплаты дохода по еврооблигациям РФ с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро.

"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций", — говорится в сообщении.

"НРД получил от эмитента денежные средства для выплаты купонного дохода по выпускам еврооблигаций с датой погашения 2026 и 2036 годов в валюте, предусмотренной эмиссионными документами, для распределения держателям облигаций в дату выплаты купонного дохода. Денежные средства пришли в валюте, предусмотренной эмиссионными документами, долларах и евро", — уточнили РИА Новости в пресс-службе Национального расчетного депозитария.