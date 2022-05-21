МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Глава минэкономики Мексики Татьяна Клутье сообщила, что правительство приступило к обсуждению соглашения о свободной торговле с Великобританией. Экономист объяснил, почему в некоторых странах не растут цены

"Мы только что начали переговоры по соглашению о свободной торговле между Мексикой и Соединенным Королевством, после того как 1 июня 2021 года вступило в силу соглашение о непрерывности коммерческой деятельности", — сказала министр на пресс-конференции с президентом.

По словам Клутье, устранение торговых барьеров с Великобританией является частью национального плана развития, включающего продвижение комплексной политики инноваций, диверсификации, производственной и торговой интеграции.

Товарооборот двух стран по итогам 2021 года составил 5 миллиардов долларов США, объем прямых инвестиций в Мексику — 8 миллиардов, рассказала министр. В Мексике работают около 2 тысяч британских компаний.