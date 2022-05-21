МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Газета Financial Times пишет, что самый большой рост потребительских цен в Евросоюзе виден в странах Балтии и Восточной Европе из-за их энергетической зависимости от России. Мексика и Британия ведут переговоры о свободной торговле

С двузначной инфляцией столкнулась треть стран-членов ЕС. Из них сильнее всех страдает Эстония, где за год потребительские цены выросли почти на 19 процентов. В Литве данный показатель достиг 16,8 процента, в Болгарии — 14,4 процента, в Чехии — 14,2 процента, в Румынии — 13,8 процента, в Латвии — 13 процентов, в Польше — 12,4 процента, добавили авторы публикации.

Падение доходов в еврозоне связано с резким ростом цен на энергоносители, отметила экономист Анна Титарева.

"Однако их высокая инфляция также отражает недавний более динамичный экономический рост и сжатые рынки труда", — пишет FT.

Наибольший показатель инфляции в Европе можно наблюдать в Турции на уровне 70 процентов из-за того, что курс лиры обвалился.

Европа столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения антироссийских санкций после начала военной спецоперации на Украине. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.

В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.