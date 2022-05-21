МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. WP заявила, что ввести новые санкции против РФ Западу мешает страх экономического спада, пишет Lenta.ru. Эксперт рассказал о том, что будет с Zara, IKEA и другими компаниями

Ввести новые антироссийские санкции Западу мешает страх перед спадом экономики, сообщила газета Washington Post.

«Из-за нынешней ситуации в некоторых развивающихся странах может разразиться голод. Растут цены на энергоресурсы, из-за этого инфляция достигает максимальных значений за 40 лет», — отмечает автор материала.

Объем антироссийских санкций уже «экстраординарный», в то время как ЕС продолжает приобретать энергоресурсы у России, тем самым финансируя ее, заявило издание.

В газете отметили, что недавно ЕК представила программу по снижению зависимости от импорта нефти из России за счет уменьшения потребления и роста возобновляемой энергетики. Авторы статьи усомнились в успехе подобной инициативы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что санкции против России нелегитимны и в конечном счете бьют бумерангом по самому Западу. Он призвал наращивать производство товаров и услуг, укреплять технологическую и продовольственную безопасность, обеспечивать рост уровня жизни граждан, а также стимулировать деловую активность.