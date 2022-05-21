СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — ПРАЙМ. Инфляция в России замедляется благодаря стабильности национальной валюты, ситуация продлится минимум до осени, необходимо использовать момент для импорта необходимых компонентов и трансформации собственной экономики, заявил РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Эксперт назвал первые шаги к ослаблению рубля

"Стабильный рубль отражает новые реалии платежного баланса страны. С конца апреля фиксируется резкое замедление недельной инфляции до значений 0,05%, (что соответствует показателям августа 2021 года), потому что сейчас происходит перенос укрепления рубля на потребительские цены", – сказал он.

По его словам, как правило, временной лаг между началом изменения валютных курсов и динамикой цен на полках магазинов составляет порядка трех месяцев.

"Если еще в начале марта наблюдались очень высокие курсовые показатели и слабеющий рубль заметно бил по импорту, соответственно, стоимость импорта влияла на рост инфляции, то сейчас начался обратный перенос – укрепление рубля замедляет инфляцию, и это продлится по времени как минимум до конца лета – начала осени", — отметил Лосев. Аналитик объяснил, почему доллар и евро внезапно рухнули

Он добавил, что дальнейший прогноз по инфляции делать сложно, так как на это будут влиять многочисленные внешние факторы. Перед российской экономикой стоят задачи быстрой трансформации и большего импортозамещения, отметил эксперт.

По его словам, стабильный курс рубля выгоден для срочных закупок за рубежом компонентов, оборудования и технологий, которые необходимы стране для налаживания собственного производства. Именно этим сейчас нужно активно заниматься, сказал Лосев.