МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило положение о комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества, сообщается на сайте кабмина. В России резко вырос спрос на товары для дачи

"Вопросами развития садоводства и огородничества будет заниматься специальная правительственная комиссия. Постановление о её создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Главная задача новой комиссии – разработка скоординированных решений в области земельно-имущественных отношений и жилищных прав граждан, которые появились в связи с возможностью строительства на садовых участках индивидуальных жилых домов. Кроме того, комиссия займётся совершенствованием налогообложения, вопросами развития инфраструктуры – газоснабжением и дорогами, а также экологическими проблемами", — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что заседания комиссии будут проводиться не реже одного раза в полгода. В них будут участвовать представители федеральных и региональных властей и общественных объединений садоводов.

"Комиссию возглавит вице-премьер Виктория Абрамченко. Состав комиссии будет утверждён отдельным распоряжением правительства", — добавляется в сообщении.