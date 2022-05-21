МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Односторонние ограничения против России вносят определяющий вклад в ухудшение продовольственной безопасности в мире, Москва готова активно участвовать в поиске решений, в том числе на площадке Всемирной торговой организации (ВТО), заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе министерской встречи АТЭС. Эксперт опровергла вину России в продовольственном кризисе

Как указано в сообщении министерства экономического развития РФ, в Бангкоке прошла встреча министров торговли АТЭС, посвященная подготовке к 12-й Министерской конференции ВТО (пройдет в июне).

"Продовольственная безопасность – действительно, один из ключевых вопросов повестки МК-12. Но решения по этому вопросу требуют объективной оценки реальных причин продовольственного кризиса. Односторонние ограничения против России – одного из крупнейших мировых поставщиков продовольствия и удобрений — в том числе в сфере платежей и логистики, вносят определяющий вклад в ухудшение ситуации. Россия готова активно участвовать в поиске совместных решений. Но этот процесс не может быть односторонним", — заявил министр, чьи слова приводит пресс-служба.

Решетников указал, что большинство стран АТЭС разделяют важность ВТО и необходимость дальнейших усилий по повышению её эффективности.

"Только вот слова некоторых экономик "не бьются" с действиями. Их односторонние и политически мотивированные торговые ограничения – угроза для многосторонней торговой системы. Масштабная волна нарушений правил ВТО "под соусом" исключений по соображениям национальной безопасности – серьезный удар по организации", — подчеркнул российский министр.

По мнению Решетникова, совместные усилия в рамках ВТО могут способствовать улучшению ситуации на мировых рынках, в том числе энергетических и продовольственных. "Для этого члены организации должны сосредоточиться на торговых проблемах, ради решения которых и была создана организация", — добавили в пресс-службе Минэкономразвития.