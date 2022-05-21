КИШИНЕВ, 21 мая — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду обсудила помощь Вашингтона в восстановлении молдавской экономики с делегацией конгресса США, а также обеспечении энергетической безопасности, сообщила пресс-служба администрации главы республики. СМИ: жители Европы оказались в шоке от последствий антироссийских санкций

В Кишиневе с рабочим визитом находится делегация конгресса США, которая встретилась с президентом Молдавии.

"Члены конгресса США заверили, что Штаты будут вместе с Молдавией в восстановлении экономики и обеспечении энергетической безопасности", — сообщила пресс-служба Санду.

Стороны обсудили ситуацию в регионе и ее влияние на экономику Молдавии, а также двусторонние отношения между государствами.

"Санду заявила, что хочет активизировать двустороннее сотрудничество между Молдавией и США, в том числе путем развития торговых отношений, и рассчитывает на поддержку США в модернизации страны в борьбе с коррупцией и укреплении демократии", — отмечает администрация президента.

Она заверила, что несмотря на трудный период, реформы в Молдавии остаются приоритетом, особенно в контексте европейских стремлений республики.