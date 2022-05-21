РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая — ПРАЙМ. Антироссийские санкции вынуждают Россию искать и развивать новые логистические коридоры, одно из важнейших мест среди них занимает коридор Север-Юг, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. В итальянском МИДе предсказали "продовольственные" войны

В субботу он посетил Астраханскую область, где осмотрел ряд инфраструктурных объектов, включая порт Оля, обходы Астрахани и строящиеся мосты.

"Вы знаете, что те санкции, которые наложили сегодня на Российскую Федерацию, практически поломали всю логистику в нашей стране, и мы вынуждены все вместе искать новые логистические коридоры", — сказал Савельев журналистам.

Министр отметил, что важнейшее значение в этом занимает транспортный коридор Север-Юг. "В этом коридоре имеет важное значение каспийское направление, где участвуют три порта — Оля, Астрахань и Махачкала", — сказал Савельев, добавив, что речь идет не только о портах, но и мостах, подходах к портам.

"У нас не должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться", — отметил он.