БЕЛГРАД, 21 мая — ПРАЙМ. Власти Сербии частично присоединились к санкциям ЕС в отношении Белоруссии, заявил президент страны Александр Вучич. В России призвали совместно решать проблемы из-за санкций в рамках ВТО

Совет ЕС 22 апреля сообщил, что к его решению 2022/579 от 8 апреля по санкциям в отношении Белоруссии присоединились Сербия, Албания, Черногория, Северная Македония и Босния и Герцеговина.

"Частично да, а частично — нет. Было около 25 деклараций, с девятью мы согласны, с 16 — нет. Думаю, что это было примерно так, но это продолжается уже год, и ничего нового в этом нет, совсем", — сказал Вучич журналистам в субботу.

Власти Сербии в июне 2021 года присоединились к запрету на полеты белорусских авиакомпаний над воздушным пространством ЕС и других стран, в том же месяце ранее Белоруссия передала Сербии в дар четыре истребителя МиГ-29 и провела с ней и РФ совместные военные учения в России.

В ходе визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Белград в декабре 2019 года Вучич подготовил ему торжественную встречу, приветствовал на русском языке и многократно благодарил белорусского лидера за приезд и поддержку во время бомбардировок НАТО 1999 года. Лукашенко также посещал Сербию в 1998, 2009 и 2014 годах.