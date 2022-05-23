МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Первый заместитель министра иностранных дел Норвегии Айвин Вад Петерссон прокомментировал предложение премьера Польши Матеуша Моравецкого делиться доходами от продажи нефти и природного газа с Украиной, пишет газета Aftenposten. Цены на голубое топливо в Европе будут выше среднего многолетнего уровня

В воскресенье Моравецкий предложил Норвегии направить Украине часть выручки от торговли нефтью и газом на фоне роста цен на энергоносители. Он заявил, что дополнительная прибыль для Норвегии уже сейчас превышает сотню миллиардов долларов.

Петерссон отметил, что все доходы от продажи нефти направляются в Глобальный государственный пенсионный фонд Норвегии, а его стоимость упала с начала года почти на 500 миллиардов норвежских крон (51,2 миллиарда долларов) из-за обвала рынка акций, поэтому прибыль страны не соответствует оценкам Моравецкого. Он также добавил, что норвежская экономика пострадала от роста цен на электричество и бензин.

При этом Петерссон подчеркнул, что Норвегия продолжит оказывать поддержку Украине.

"Норвегия уже внесла значительный вклад в (международную) помощь Украине, и внесет еще больший", — сказал политик.

По данным Aftenposten, из-за роста цен на нефть и природный газ на фоне специальной военной операции РФ на Украине Норвегия заработала за первый квартал 2022 года на 237% больше, чем за осень 2021 года. Издание сообщает, что в этом году общая сумма нефтегазовых доходов страны составила 933 миллиарда крон (95,5 миллиардов долларов).

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены. После сообщения "Оператора ГТС Украины" на лондонской бирже ICE наблюдался заметный рост газовых котировок. Стоимость газа продолжает дорожать, и на торгах 12 мая цены подскакивали почти на 20%, превышая 1200 долларов за тысячу кубометров.

Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.