ТОКИО, 23 мая — ПРАЙМ. Джо Байден отверг возможность начала рецессии в США, добавив, что впервые за последние 40 лет американский ВВП будет расти быстрее, чем в Китае. Байден: США готовы защищать Тайвань военным путем в случае вторжения

Отвечая на вопрос американского журналиста в ходе совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой, нужно ли гражданам США готовиться к возможности возникновения рецессии в США, американский президент ответил: "Нет".

Байден подчеркнул, что "впервые за 40 лет ВВП США будет расти быстрее, чем в Китае".

"Послушайте. Мы добились значительного прогресса в том, чтобы обеспечить отсутствие запасных вариантов в цепочке поставок. Около 8 тысяч рабочих мест будет создано Hyundai в Джорджии, около 3 тысяч рабочих мест в Техасе — компанией Samsung, 17 миллиардов долларов инвестиций. Toyota обеспечит 1700 рабочих мест в Северной Каролине. Мы создали около миллиона новых рабочих мест в сфере аккумуляторных технологий", — отметил американский лидер.

"Означает ли это, что у нас нет проблем? У нас есть. И у остального мира они есть. Но без таких последствий, как для всего остального мира", — добавил он.