ПЕКИН, 23 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь прокомментировал слова президента США Джо Байдена о готовности военного участия Штатов в защите Тайваня. Байден: США готовы защищать Тайвань военным путем в случае вторжения

Вэньбинь подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР и она предпримет "решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности". Также он призвал США к осторожности в высказываниях и к соблюдению принципа одного Китая и трех китайско-американских совместных коммюнике, а также обязательства не поддерживать независимость Тайваня, "быть осторожными в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу и не посылать какие-либо неверные сигналы сепаратистским силам на Тайване", — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР, и Китай предпримет "решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности".

Байден в понедельник заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня "на случай вторжения".