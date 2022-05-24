МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Госдума ратифицировала протоколы об изменениях кредитных соглашений с Кубой, по которым Гаване предоставляется отсрочка платежей. Эксперт назвал новую выгоду для Турции от санкций против России

Протоколы вносят изменения в соглашение о предоставлении Кубе госкредита от 30 января 2009 года, соглашение о кредите для поставок нефти и нефтепродуктов от 20 марта 2017 года и от 19 июля 2019 года, говорится в документе. В них говорится об отсрочке и реструктуризации платежей.

В период с 2006 по 2019 годы Россия предоставила Кубе государственные экспортные кредиты на общую сумму, эквивалентную 2,3 миллиарда долларов. Кредиты были предоставлены для финансирования важнейших проектов в области энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры, а также поставок продукции в целях развития и поддержки кубинской экономики.

С начала 2020 года Куба фактически прекратила выплаты по предоставленным Россией госкредитам, одновременно накапливая просроченные обязательства перед российскими коммерческими банками и экспортерами. В связи с этим Куба обратилась к России с просьбой о пересмотре условий погашения задолженности.