МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Термин "голландская болезнь" подразумевает сочетание высоких нефтегазовые доходов, сильного укрепления национальной валюты и проседание всех отраслей, кроме сырьевого экспорта. Агентство "Прайм" опросило экспертов и выяснило, действительно ли России угрожает затухание экономического развития и какие меры могут предпринять власти, чтобы этого избежать. Экономисты предупреждают о риске "голландской болезни" из-за курса рубля

Доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко заявил о возможности "голландской болезни" для российской экономики. Под этим термином, популярным в 2000-е, но затем забытым, подразумевают негативный эффект от укрепления реального курса национальной валюты. Получается перекос: в одном секторе экономики бум, а все прочие "затухают". В теории причина такого бума не имеет значения, однако на практике чаще всего он возникает в экспортоориентированных странах во время открытия месторождений полезных ископаемых либо резкого роста цен на сырье.

Другое название — эффект Гронингена — возникло в связи с ситуацией на Гронингенском газовом месторождении на севере Нидерландов. Его открыли в 1959 году. После освоения месторождения экспорт газа резко вырос, что привело к скачку инфляции и безработицы, сокращению экспорта перерабатывающих отраслей и падению доходов граждан. Это произошло в 70-е годы прошлого века. Позднее — в начале 80х — схожий эффект наблюдался в Саудовской Аравии, Нигерии и Мексике.

ПОРА ЛИ КРИЧАТЬ "КАРАУЛ"

Риски "голландской болезни" возникают ввиду непропорционально высокой нормы прибыли в одной отрасли из-за благоприятной конъюнктуры. Это приводит к тому, что в этой отрасли доходы и прибыли растут, а интерес инвесторов к прочим отраслям снижается, пояснил агентству "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по электроэнергетике Тимур Хайруллин. "Важным следствием сырьевого бума может быть приток экспортных доходов в валюте, что может приводить к ее ослаблению", — отметил собеседник агентства.

Скорее всего, в России голландская болезнь" наблюдалась в период с 2004 по 2008 годы, когда мировые цены на нефть рекордно росли, страна наращивала экспорт сырья и нефтедоллары текли в экономику рекой. Тогда с последствиями в виде инфляции справились за счет создания ФНБ и даже несколько преуспели в этом, напомнил старший аналитик "Русс-Инвест" Роман Блинов.

Сравнивать Голландию образца второй половины прошлого века с современной Россией не совсем корректно. С одной стороны, признаки "синдрома Гронингена" налицо: рост нефтегазовых доходов и удорожание рубля. С другой стороны, условия функционирования экономики кардинально отличаются.

"В Голландии того периода уже было развитое капиталистическое общество с очень высоким уровнем жизни, не нам с ними равняться по самым разным параметрам. Поэтому, конечно можно ухватиться за ряд симптомов и кричать "Караул, всё пропало", но рано", — считает Блинов.

Да и внешние условия другие. Помимо создания ФНБ, куда абсорбировались "лишние" деньги от нефтегазового сектора, побороть стагнацию в экономике России помогли санкции Запада, введенные в 2014 году. "Они слегка отрезвили и российских потребителей, и российское правительство", — отметил эксперт.

ЭТО НЕ ГОЛЛАНДИЯ

Блинов считает, что у России помимо "голландской болезни есть и другие угрозы. "Мы в нашей стране за 30 лет своего последнего исторического марафона сейчас ближе к феномену "локализма", как Гонконг, только с точки зрения товарно-сырьевого рынка и места на общей геополитической карте мира", — считает он.

При этом Блинов не отрицает, что эффект Гронингена может стать для России существенной угрозой: при том курсе рубля и той ситуации, которая сложилась на внутреннем валютном рынке, эта проблема возможна. "Но при той ситуации, которая существует с доходами нашего населения, его привычной потребительской модели говорить об этом рано", — отметил представитель "Русс-Инвест".

В свою очередь, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко выразил мнение, что экономике России в обозримой перспективе "голландская болезнь" не грозит.

"В отношении укрепления рубля перед правительством сейчас стоит дилемма — сильный рубль благоприятен для импорта, но негативен для доходов бюджета", — отметил он.

По мнению аналитика, главная задача сейчас — поддержка ключевых импортных направлений, вероятно, поэтому финансовые власти не торопятся мешать укреплению рубля, хотя послабления в ДКП Банка России и политике ограничения на движение капитала могут быстро изменить ситуацию. Восстановление баланса на валютном рынке не вызовет особых проблем, прогнозирует Кравченко. "Русские нас обыграли". Какое эмбарго страшнее нефтяного

Кроме того, постепенно импорт начнет возвращаться, а экспорт вплотную столкнется с санкционным давлением. Поэтому длительного переизбытка валюты в России ожидать не стоит.

РЕЦЕПТ ДЛЯ РОССИИ

Чтобы минимизировать ее риски, следует реализовать комплекс мер, рассказал Хайруллин.

Первое — и именно это уже введено и работает в России — пропорциональный рост налогов на сектора, выигрывающие от сверхблагоприятной конъюнктуры. В том числе, перспективны прогрессивные налоги, когда нагрузка на бизнес растет вместе с ценой экспортируемого товара."В принципе, именно такая схема существует для нефтяной отрасли в РФ, когда НДПИ и экспортные пошлины растут вместе с ценой на нефть", — пояснил собеседник.

Такая схема будет работать и в других отраслях, где может сложиться соответствующая конъюнктура. Это позволит избежать сверхприбылей и увеличить налоговые сборы.

Во-вторых, традиционно имеют значение меры, препятствующие чрезмерному укреплению национальной валюты. В случае России сильный рубль подрывает конкурентоспособность "обычных", не выигрывающих от бума отраслей.

"В условиях санкций и заморозки резервного фонда данный путь требует выверенных мер. Но, например, понижение ключевой ставки ЦБ и снижение инфляции явно будут шагами в этом направлении", — пояснил он.

В-третьих, необходимо ввести протекционистские и стимулирующие меры для развития других отраслей. Это повысит заинтересованность бизнеса инвестировать именно в них. "Это могут быть налоговые льготы для локальных производителей или пошлины на импорт для защиты внутреннего рынка", — отметил эксперт.

К слову, именно такие меры и были введены кабмином после введения жестких санкций на фоне спецоперации РФ на Украине. Это снижение налогов на отдельные сектора (в том числе, IT-отрасль), ограничения на экспорт ряда товаров, поддержка занятости населения и прочее.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Блинов считает, что государство, столкнувшись с эффектом Гронингена, должно взять под контроль соотношение товарной массы к её стоимости в экономике. "Развивать и всячески поддерживать разные сферы и иметь стратегическое и перспективное понимание своего места в мировой экономике и геополитике", — отметил он. Пример страны, которая смогла этого добиться — Китай.

Другой путь — создание государственных фондов, есть они и в нашей стране. В Америке наконец нашли способ приблизить дефолт России

Удачным примером использования средств от взрывных нефтегазовых доходов может служить Саудовская Аравия. На ее примере можно увидеть, как за счёт такого рода фондов совместные предприятия страны используют государственную и коммерческую заинтересованность для роста экономики.

"Государственные и частные фонды Саудовской Аравии стерилизуют денежную массу, поступающую от реализации нефти и газа, вместе с тем они создают и реализовывают национальные проекты и целевые программы развития региона. "Судя по всему, отталкиваясь от прямого и косвенного регулирования рыночной экономики и применяя на практике принципы государственного планирования можно добиться значимых результатов. Раньше в Саудовской Аравии была только пустыня и нефть, а сейчас там кругом оазисы и много самых разнообразных государственных программ". — отметил Блинов.

Другой пример успешности такой экономической политики — Норвегия. По закону этой страны, деньги резервного фонда можно использовать только для инвестирования в международные активы. Это позволило стране стать одним из крупнейших акционеров в мире.

Представитель "Открытия" отметил, что универсальным рецептом для преодоления таких экономических болезней, как "голландская", являются вложения в образование и инфраструктуру, а также создание благоприятного инвестиционного климата. "Однако именно с последним у стран, находящихся в зоне риска по "голландской болезни" типа Венесуэлы, Ирана, Бразилии, как правило, есть проблемы", — сетует он.