К российской экономике подкралась "неприятная болезнь"
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Термин "голландская болезнь" подразумевает сочетание высоких нефтегазовые доходов, сильного укрепления национальной валюты и проседание всех отраслей, кроме сырьевого экспорта. Агентство "Прайм" опросило экспертов и выяснило, действительно ли России угрожает затухание экономического развития и какие меры могут предпринять власти, чтобы этого избежать.
Доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко заявил о возможности "голландской болезни" для российской экономики. Под этим термином, популярным в 2000-е, но затем забытым, подразумевают негативный эффект от укрепления реального курса национальной валюты. Получается перекос: в одном секторе экономики бум, а все прочие "затухают". В теории причина такого бума не имеет значения, однако на практике чаще всего он возникает в экспортоориентированных странах во время открытия месторождений полезных ископаемых либо резкого роста цен на сырье.
Другое название — эффект Гронингена — возникло в связи с ситуацией на Гронингенском газовом месторождении на севере Нидерландов. Его открыли в 1959 году. После освоения месторождения экспорт газа резко вырос, что привело к скачку инфляции и безработицы, сокращению экспорта перерабатывающих отраслей и падению доходов граждан. Это произошло в 70-е годы прошлого века. Позднее — в начале 80х — схожий эффект наблюдался в Саудовской Аравии, Нигерии и Мексике.
ПОРА ЛИ КРИЧАТЬ "КАРАУЛ"
Риски "голландской болезни" возникают ввиду непропорционально высокой нормы прибыли в одной отрасли из-за благоприятной конъюнктуры. Это приводит к тому, что в этой отрасли доходы и прибыли растут, а интерес инвесторов к прочим отраслям снижается, пояснил агентству "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по электроэнергетике Тимур Хайруллин. "Важным следствием сырьевого бума может быть приток экспортных доходов в валюте, что может приводить к ее ослаблению", — отметил собеседник агентства.
Скорее всего, в России голландская болезнь" наблюдалась в период с 2004 по 2008 годы, когда мировые цены на нефть рекордно росли, страна наращивала экспорт сырья и нефтедоллары текли в экономику рекой. Тогда с последствиями в виде инфляции справились за счет создания ФНБ и даже несколько преуспели в этом, напомнил старший аналитик "Русс-Инвест" Роман Блинов.
Сравнивать Голландию образца второй половины прошлого века с современной Россией не совсем корректно. С одной стороны, признаки "синдрома Гронингена" налицо: рост нефтегазовых доходов и удорожание рубля. С другой стороны, условия функционирования экономики кардинально отличаются.
"В Голландии того периода уже было развитое капиталистическое общество с очень высоким уровнем жизни, не нам с ними равняться по самым разным параметрам. Поэтому, конечно можно ухватиться за ряд симптомов и кричать "Караул, всё пропало", но рано", — считает Блинов.
Да и внешние условия другие. Помимо создания ФНБ, куда абсорбировались "лишние" деньги от нефтегазового сектора, побороть стагнацию в экономике России помогли санкции Запада, введенные в 2014 году. "Они слегка отрезвили и российских потребителей, и российское правительство", — отметил эксперт.
ЭТО НЕ ГОЛЛАНДИЯ
Блинов считает, что у России помимо "голландской болезни есть и другие угрозы. "Мы в нашей стране за 30 лет своего последнего исторического марафона сейчас ближе к феномену "локализма", как Гонконг, только с точки зрения товарно-сырьевого рынка и места на общей геополитической карте мира", — считает он.
При этом Блинов не отрицает, что эффект Гронингена может стать для России существенной угрозой: при том курсе рубля и той ситуации, которая сложилась на внутреннем валютном рынке, эта проблема возможна. "Но при той ситуации, которая существует с доходами нашего населения, его привычной потребительской модели говорить об этом рано", — отметил представитель "Русс-Инвест".
В свою очередь, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко выразил мнение, что экономике России в обозримой перспективе "голландская болезнь" не грозит.
"В отношении укрепления рубля перед правительством сейчас стоит дилемма — сильный рубль благоприятен для импорта, но негативен для доходов бюджета", — отметил он.
По мнению аналитика, главная задача сейчас — поддержка ключевых импортных направлений, вероятно, поэтому финансовые власти не торопятся мешать укреплению рубля, хотя послабления в ДКП Банка России и политике ограничения на движение капитала могут быстро изменить ситуацию. Восстановление баланса на валютном рынке не вызовет особых проблем, прогнозирует Кравченко.
Кроме того, постепенно импорт начнет возвращаться, а экспорт вплотную столкнется с санкционным давлением. Поэтому длительного переизбытка валюты в России ожидать не стоит.
РЕЦЕПТ ДЛЯ РОССИИ
Чтобы минимизировать ее риски, следует реализовать комплекс мер, рассказал Хайруллин.
Первое — и именно это уже введено и работает в России — пропорциональный рост налогов на сектора, выигрывающие от сверхблагоприятной конъюнктуры. В том числе, перспективны прогрессивные налоги, когда нагрузка на бизнес растет вместе с ценой экспортируемого товара."В принципе, именно такая схема существует для нефтяной отрасли в РФ, когда НДПИ и экспортные пошлины растут вместе с ценой на нефть", — пояснил собеседник.
Такая схема будет работать и в других отраслях, где может сложиться соответствующая конъюнктура. Это позволит избежать сверхприбылей и увеличить налоговые сборы.
Во-вторых, традиционно имеют значение меры, препятствующие чрезмерному укреплению национальной валюты. В случае России сильный рубль подрывает конкурентоспособность "обычных", не выигрывающих от бума отраслей.
"В условиях санкций и заморозки резервного фонда данный путь требует выверенных мер. Но, например, понижение ключевой ставки ЦБ и снижение инфляции явно будут шагами в этом направлении", — пояснил он.
В-третьих, необходимо ввести протекционистские и стимулирующие меры для развития других отраслей. Это повысит заинтересованность бизнеса инвестировать именно в них. "Это могут быть налоговые льготы для локальных производителей или пошлины на импорт для защиты внутреннего рынка", — отметил эксперт.
К слову, именно такие меры и были введены кабмином после введения жестких санкций на фоне спецоперации РФ на Украине. Это снижение налогов на отдельные сектора (в том числе, IT-отрасль), ограничения на экспорт ряда товаров, поддержка занятости населения и прочее.
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Блинов считает, что государство, столкнувшись с эффектом Гронингена, должно взять под контроль соотношение товарной массы к её стоимости в экономике. "Развивать и всячески поддерживать разные сферы и иметь стратегическое и перспективное понимание своего места в мировой экономике и геополитике", — отметил он. Пример страны, которая смогла этого добиться — Китай.
Другой путь — создание государственных фондов, есть они и в нашей стране.
Удачным примером использования средств от взрывных нефтегазовых доходов может служить Саудовская Аравия. На ее примере можно увидеть, как за счёт такого рода фондов совместные предприятия страны используют государственную и коммерческую заинтересованность для роста экономики.
"Государственные и частные фонды Саудовской Аравии стерилизуют денежную массу, поступающую от реализации нефти и газа, вместе с тем они создают и реализовывают национальные проекты и целевые программы развития региона. "Судя по всему, отталкиваясь от прямого и косвенного регулирования рыночной экономики и применяя на практике принципы государственного планирования можно добиться значимых результатов. Раньше в Саудовской Аравии была только пустыня и нефть, а сейчас там кругом оазисы и много самых разнообразных государственных программ". — отметил Блинов.
Другой пример успешности такой экономической политики — Норвегия. По закону этой страны, деньги резервного фонда можно использовать только для инвестирования в международные активы. Это позволило стране стать одним из крупнейших акционеров в мире.
Представитель "Открытия" отметил, что универсальным рецептом для преодоления таких экономических болезней, как "голландская", являются вложения в образование и инфраструктуру, а также создание благоприятного инвестиционного климата. "Однако именно с последним у стран, находящихся в зоне риска по "голландской болезни" типа Венесуэлы, Ирана, Бразилии, как правило, есть проблемы", — сетует он.
https://1prime.ru/state_regulation/20220525/836977391.html