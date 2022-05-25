МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Де-факто реальный курс рубля — тот, что устанавливается ЦБ и Мосбиржей. Но при этом рынок понимает, что до тех пор, пока доступ нерезидентам на биржу ограничен, он все-таки несколько занижен. Поэтому для реального понимания курса стоит прибавлять к нему около 5-7 процентов, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Рубль может укрепиться до 55 за доллар в течение месяца

До конца мая, по мнению эксперта, ситуация не изменится. Однако с июня рубль "может начать серьезно слабеть", поскольку уже сейчас ЦБ снизил процент валютной выручки, которая должна продаваться экспортерами. В завершающей стадии — вопрос захода на рынок нерезидентов из Азии, плюс постепенно открывается возможность набора коротких позиций.

"Так что в июне можно ждать курса в районе 65 рублей за доллар и около 70 — за евро, в зависимости от того, насколько евро будет дальше слабеть или укрепляться к доллару. Но стоит повториться- до конца месяца курс ЦБ вряд ли опустится ниже 60 рублей за доллар", — указывает финансист.

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