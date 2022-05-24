МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Начало этой недели российская валюта отметила очередным витком укрепления: к концу торгов понедельника доллар стоил 57,8, евро — 60,1 рубль. Однако федеральный бюджет на текущий год сверстан с учетом среднегодового курса нацвалюты на уровне 72 рублей за доллар. Агентство "Прайм" опросило экспертов и выяснило, чем это грозит и как власти намерены бороться с избыточным укреплением. "Задвинуть доллар". Зачем нужна цифровая валюта и что за ней стоит

После начала спецоперации на Украине и последовавшими за ней антироссийскими санкциями вкупе с заморозкой золотовалютных резервов российские власти приняли ряд мер для удержания курса рубля и снижения инфляции в стране. Компании-экспортеры обязали продавать не менее 80% валютной выручки (вечером в понедельник норму снизили до 50%), а для населения ввели временные ограничения на покупку валюты. Появились и ограничения на вывод капитала нерезидентами за границу.

Помимо этого, рубль укрепляет решение президента Владимира Путина о продаже газа недружественным странам за рубли. Именно это стало причиной рекордного удешевления евро к рублю: все больше иностранных компаний открывают счета в Газпромбанке для оплаты газа по новым правилам. Они скупают рубли, что также стимулирует спрос.

Эксперты полагают, что перечисленные ограничения являются основной причиной того, что рубль чувствует себя столь уверенно. Даже послабления, которые вводят регулятор и Минфин, не в состоянии переломить тенденцию. По мнению руководителя направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Натальи Сафиной, они пока просто несоизмеримы с эффектом от текущих правил реализации валютной выручки. Очередное валютное смягчение в понедельник рубль встретил очень спокойно — темпы укрепления не замедлились.

Как отметил главный аналитик ПСБ Егор Жильников, сейчас рубль укрепляется, в том числе, благодаря приближающимся налоговым выплатам 25-27 мая. "Они формируют избыточный спрос на национальную валюту", — отметил он.

При этом значимого спроса на иностранную валюту нет. Импорт продолжает оставаться на низких уровнях на фоне сложностей с формированием новых цепочек поставок и невозможностью оплачивать покупки при помощи иностранных финансовых организаций. Ограничения по зарубежному туризму тоже влияют на спрос: если некуда лететь, то и валюта не нужна.

РЕГУЛЯТОР НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ

Что еще можно сделать, чтобы рубль не укреплялся слишком сильно? Сейчас, напоминает Сафина, возможности Банка России по осуществлению прямых операций на валютном рынке ограничены ввиду заморозки "недружественными" странами части международных резервов. "Главным инструментом является корректировка мер по движению капитала", — считает она. В случае необходимости ослабления рубля Банк России может частично ослабить ограничения для нерезидентов на вывод средств.

Также регулятор совместно с кабмином могут пойти на очередное снижение обязательной доли продажи валютной выручки. Но главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич напомнил, что компаниям все равно придется продавать валюту для покрытия своих рублевых расходов. Поэтому отдельно это решение вряд ли остановит укрепление российской валюты, скорее, послабление только снизит интенсивность этого процесса.

Отдельного внимания заслуживает ситуация с покупкой валюты в обменниках и банках. С биржевой динамикой рубля она имеет мало общего. "В условиях фактической изоляции российской финансовой системы от внешнего рынка капитала продолжает сохраняться дефицит наличной иностранной валюты", — напомнила представитель ЦСР. США попросили заклятого врага сыграть партию против России

Конечно, послабления были и тут: с 18 апреля 2022 года банки получили возможность продавать гражданам без ограничений наличные доллары и евро, но только при условии, что они поступили в кассы банков после 9 апреля 2022 года. Но, как можно убедиться, обзвонив несколько обменников, приобрести валютную "наличку" проще не стало.

"Для восстановления мировых валют по отношению к рублю необходим рост спроса на валюту, который может появиться с активизацией импорта", — рассуждает Зварич.

КАКОЙ РУБЛЬ НУЖЕН РОССИИ?

В целом катастрофы для бюджета текущий курс рубля не представляет. В течение нескольких "доковидных" лет он балансировал в пределах 55-65 рублей за доллар, и это не мешало сохранять профицит и откладывать "в кубышку" избыточные нефтегазовые доходы. Однако в текущей ситуации комфортным следует считать диапазон, близкий к 70-75 рублям за доллар, полагает Жильников. "При этом нынешний курс доллара нельзя назвать явно "критичным". Горизонт снижения доллара на 5-7 рублей является еще приемлемым для бюджета", — анализирует представитель ПСБ.

По мнению Сафиной, для бюджета при текущих мировых ценах на энергоносители, экспортируемые нашей страной, излишнее укрепление рубля не является проблемой.

"Бюджетные проектировки на текущий год предполагали среднегодовой курс около 72 рублей за доллар, однако национальная валюта уже укреплялась ниже отметки в 58 рублей. В то же время цена на нефть в бюджете на текущий год была заложена в размере около 44 долларов за баррель марки Urals, в то время как на мировом сырьевом рынке можно наблюдать движение котировок выше 100 долларов за баррель", — указала она.

У рубля ещё есть потенциал укрепления, но если это будет продолжаться долго, пополнение бюджета рублевой ликвидностью сократится, несмотря на то, что сам по себе бюджет устойчив, рассуждает доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

Исходя из совокупности причин, во второй половине года тренд переломится, и рубль будет скорее ослабевать к доллару, нежели продолжит укрепляться, сходятся во мнении аналитики. По мнению Зварича, к окончанию 2022 года американская валюта может вернуться в диапазон 75-80 рублей, при этом на валютном рынке может сохраняться высокая волатильность. Байден провалил задачу: Китай меняет ориентацию

Алиев напомнил, что ослабление рубля может вызвать новую волну инфляции. "Курс в ближайшее время зависит от действий регулятора и смягчения валютных ограничений. В любом случае цены и уровень инфляции будут основным критерием. Рубль пока будет торговаться в диапазоне 60 рублей, к концу года возможно ослабнет до 70-75", — уверен он.

В долгосрочной перспективе со снижением мер валютного контроля и восстановлением импорта в страну пара доллар-рубль может подскочить к 80-85. Если будут отменены все принятые в начале весны меры властей, это произойдет достаточно резко и в случае необходимости поможет избежать дефицита федерального бюджета, сходятся во мнении эксперты.