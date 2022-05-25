МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 27 мая выступит в дистанционном формате на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет под председательством Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В Кремле рассказали о работе над сильным рублем

26 мая глава государства дистанционно выступит на пленарной сессии первого Евразийского экономического форума на тему "Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности".

"Двадцать седьмого мая Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет под председательством Киргизии в формате видеоконференции", — говорится в пресс-релизе Кремля.

Согласно сообщению, на повестке дня Евразийского экономического союза стоят актуальные аспекты деятельности организации, в том числе стратегические направления развития интеграции до 2025 года. Также на заседании планируется утвердить ориентиры макроэкономической политики государств-членов Союза на 2022-2023 годы и обсудить вопросы развития торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС с внешними партнерами.