МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, будет проиндексированы автоматически, подавать заявление не надо, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Путин заявил о замедлении инфляции в России

Президент РФ Владимир Путин заявил об индексации пенсий неработающим пенсионерам на 10% с 1 июня. Также на 10% предлагается повысить МРОТ и прожиточный минимум.

"С величиной прожиточного минимума связан размер ряда пособий и выплат. Принятое президентом решение об индексации прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 миллионов россиян. Те выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически. Дополнительные заявления для того, чтобы пересчитали пособия и выплаты, подавать не потребуется", — сказал Котяков журналистам.

По словам министра, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 172 рубля, для пенсионеров – 11 970 рублей, для детей – 13 501 рубль.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что величина прожиточного минимума используется для определения размеров выплат беременным, вставшим на учет в ранние сроки, выплат на детей до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет включительно и на детей от 8 до 17 лет, федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям. Также прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат.