МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Собираясь пожертвовать средства, чтобы поддержать мирных жителей Донбасса и Украины, нужно правильно выбрать благотворительную организацию, отметил в эфире радио Sputnik заслуженный юрист России Иван Соловьев. В Запорожской области заявили о намерении войти в состав России

По его словам, сбор средств для поддержки нуждающихся проводят как российские, так и зарубежные фонды — при этом иностранные организации могут на перечисленные им деньги закупить не еду и медикаменты для мирного населения, а оружие для ВСУ.

"Переводить деньги надо через организации в нашей стране. Куда пойдут деньги, которые международные организации собирают с россиян якобы на помощь мирным жителям, мы сказать не можем. Например, деньги наших граждан, которые совершенно бандитским образом конфискуются на Западе, могут идти на оплату поставок вооружения Украине", – сказал Соловьев.

Он предупредил — чтобы случайно не стать спонсором украинской армии, нужно следовать простому правилу.

"Чтобы не нанести вред России, надо придерживаться несложного правила. Надо не поддаваться первому порыву, а действовать с холодной головой, сейчас время такое. Важно изучить благотворительную организацию, ее прошлый опыт работы в этой сфере, почитать отзывы людей, которые уже жертвовали ей деньги. Только после этого можно заключать договор о благотворительном пожертвовании и переводить средства", – подчеркнул Соловьев.