МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ убрал из своего пресс-релиза по итогам заседания совета директоров прогноз по инфляции на конец 2022 года, которая ожидается, согласно предыдущему прогнозу, в диапазоне 18-23%, при этом регулятор по-прежнему ждет темпы роста потребительских цен в России на уровне 5-7% в 2023 году и 4% в 2024 году. Банк России сообщил о снижении рисков финансовой стабильности

"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", — говорится в сообщении регулятора по итогам внеочередного заседания совета директоров.

В четверг ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — до 11% годовых.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ по итогам текущего года в 17,5%.

По данным Росстата, с начала года потребительские цены в России выросли на 11,82%, а на неделе с 14 по 20 мая статистическое ведомство даже зафиксировало дефляцию в 0,02%.