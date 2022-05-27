МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Иран и Россия могут ввести бартерную торговлю, которая позволит Тегерану импортировать сталь, а Москве — автозапчасти и газовые турбины, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на министра промышленности, шахт и торговли Ирана Резу Фатеми Амина. Новак назвал сроки строительства иранской АЭС "Бушер" с участием России

Как сообщил министр на полях встречи постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, страны согласились ввести бартерную торговлю для некоторых категорий товаров, в том числе для российской стали. По его словам, Иран нуждается в импорте сырья для металлургического и горнодобывающего секторов. Он отметил, что также Тегерану будет необходимо завозить цинк, свинец, алюминий для удовлетворения внутреннего спроса.

Министр заявил, что в обмен на российскую металлургическую продукцию его страна может экспортировать запчасти для автомобилей и газовые турбины. Он добавил, что некоторые иранские компании уже подписали контракты на поставку и ремонт газовых турбин для российских электростанций.

Ранее в Иран прибыл вице-премьер РФ Александр Новак, он принял участие в Ирано-Российском торговом форуме.