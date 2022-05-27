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2022
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Пушилин сообщил, что намерен приехать на ПМЭФ
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Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью РИА Новости, что намерен приехать на Петербургский международной экономический форум (ПМЭФ). "Да, есть в планах в этом году... ПРАЙМ, 27.05.2022
макроэкономика, экономика, новости, днр, пмэф-2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДОНЕЦК, 27 мая — ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью РИА Новости, что намерен приехать на Петербургский международной экономический форум (ПМЭФ).
"Да, есть в планах в этом году присутствовать на Питерском экономическом форуме. Пока планы разрабатываются", — сказал он.
Юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня 2022 года.