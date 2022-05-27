ДОНЕЦК, 27 мая — ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью РИА Новости, что намерен приехать на Петербургский международной экономический форум (ПМЭФ). Более 90 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2022

"Да, есть в планах в этом году присутствовать на Питерском экономическом форуме. Пока планы разрабатываются", — сказал он.

Юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня 2022 года.