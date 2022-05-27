Пушилин: ДНР планирует восстановление портов и аэропортов Донецка и Мореуполя
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Порт Мариуполя планируется задействовать в полном объеме, но санкции осложняют восстановление техники. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.
"Что касается мариупольского порта, то запросы на его работу достаточно серьезные… для нас в плане восстановления мариупольский порт важен для того, чтобы там через него завозились как раз строительные материалы, а их будет очень много с учетом тех разрушений, которые мы видим сейчас в Мариуполе. И, конечно, мариупольский порт будет задействован здесь в полном объеме", — отметил Пушилин.
По словам главы ДНР, первая отгрузка продукции планируется к концу мая. В связи с ремонтными работами полноценное функционирование инфраструктуры начнется позже.
Пушилин отметил, что нужно "восстановить технику порта, которая там находится, те же краны, техническая составляющая у многих оставляет желать лучшего, а с учетом того, что запасные части импортного производства, нужно преодолеть еще все барьеры, которые связаны с санкциями".
"Но он (порт – ред.) будет работать в полной мере", — заявил глава ДНР.
АЭРОПОРТЫ
Пушилин также подчеркнул, что ДНР планирует восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя.
"В планах можно говорить, что будет восстановление, что аэропорты будут нужны", — заявил глава ДНР.
"Называть точную дату пока, наверное, проблематично, исходя из того, что для нас задача основная — это выход на конституционные границы… И все будет связано, конечно, с вопросами безопасности полета самолетов, вертолетов и прочее", — заявил Пушилин.
https://1prime.ru/state_regulation/20220527/836998242.html