МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Порт Мариуполя планируется задействовать в полном объеме, но санкции осложняют восстановление техники. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости. Пушилин сообщил, что намерен приехать на ПМЭФ

"Что касается мариупольского порта, то запросы на его работу достаточно серьезные… для нас в плане восстановления мариупольский порт важен для того, чтобы там через него завозились как раз строительные материалы, а их будет очень много с учетом тех разрушений, которые мы видим сейчас в Мариуполе. И, конечно, мариупольский порт будет задействован здесь в полном объеме", — отметил Пушилин.

По словам главы ДНР, первая отгрузка продукции планируется к концу мая. В связи с ремонтными работами полноценное функционирование инфраструктуры начнется позже.

Пушилин отметил, что нужно "восстановить технику порта, которая там находится, те же краны, техническая составляющая у многих оставляет желать лучшего, а с учетом того, что запасные части импортного производства, нужно преодолеть еще все барьеры, которые связаны с санкциями".

"Но он (порт – ред.) будет работать в полной мере", — заявил глава ДНР.

АЭРОПОРТЫ

Пушилин также подчеркнул, что ДНР планирует восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя.

"В планах можно говорить, что будет восстановление, что аэропорты будут нужны", — заявил глава ДНР.

"Называть точную дату пока, наверное, проблематично, исходя из того, что для нас задача основная — это выход на конституционные границы… И все будет связано, конечно, с вопросами безопасности полета самолетов, вертолетов и прочее", — заявил Пушилин.