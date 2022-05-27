МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Развернувшаяся экономическая война против Москвы и Минска не помешает развитию и укреплению ЕАЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На Западе хотят предложить российским олигархам "откупиться" от санкций

Президент Владимир Путин сегодня примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в дистанционном формате.

"В ЕАЭС… продолжается ее развитие. Есть трудности, связанные с экономической войной, которая развернута как минимум против двух членов ЕврАзЭС, это Россия и Белоруссия, но это не может и не будет мешать дальнейшему развитию и укреплению этого формата", — отметил Песков.