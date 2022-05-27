МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях западных санкций Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке, однако давлене Запада усиливается. В ЕАЭС создадут Евразийскую ассоциацию интернет-торговли

"Заседание проходит в непростых геополитических и экономических условиях. Но нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке", — отметил глава государства в ходе выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в формате видеоконференции.

Лукашенко также подчеркнул, что санкционный прессинг Запада усиливается. Президент Белоруссии считает, что западные санкции против Минска и Москвы коснутся всех стран союза. Глава государства заявил, что "нельзя сидеть сложа руки". Лукашенко обратился к странам, которые рассчитывают "отсидеться" в текущих условиях, с призывом "сплотиться и действовать единым фронтом".

ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ ЛОГИСТИКИ

Президент Лукашенко отметил необходимость ЕАЭС принять экстренные меры по переформатированию логистики в рамках организации.

"Считаю, что далее нам надо принять экстренные меры по переформатированию логистики", — сказал глава государства

Главный интерес представляет инициатива ЕЭК по реализации проекта "Евразийский агроэкспресс", который призван обеспечить регулярные беспрепятственные поставки сельхозтоваров железнодорожным транспортом, в том числе и с Китаем, считает Лукашенко.

Президент Белоруссии также рекомендовал форсировать работу по созданию новых кооперационных связей и импортозамещению.

КООРДИНАЦИЯ СТРАН-УЧАСТНИЦ

В связи с ожидаемым ростом в мире спроса на продукты питания ЕАЭС необходима тесная координация в вопросах продовольственной безопасности, чтобы не допустить дефицита товаров, считает Лукашенко.

"ЕАЭС имеет хорошие позиции в вопросах продовольственной безопасности, но в связи с прогнозируемым ажиотажным спросом в мире на первоочередные продукты питания, необходимо тесная координация, чтобы не допустить дефицита отдельных товаров в наших странах", — отметил президент Белоруссии.

По мнению глвы государства, к решению данной проблемы нужно подключить СНГ.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Лукашенко считает, что в условиях западных санкций нельзя замыкаться в рамках ЕАЭС: в мире достаточно государств, которые готовы развивать равноправные и уважительные отношения.

"Особое значение имеет вопрос развития международного экономического сотрудничества с третьими странами и интеграционными объединениями… Помимо так называемого коллективного Запада в мире достаточно государств, которые готовы развивать с нами равноправные, уважительные взаимовыгодные отношения", — заявил президент Белоруссии.