МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости скорейшей реализации дорожной карты сотрудничества с Китаем, а также о развитии взаимодействия с КНР в сфере цифровых транспортных коридоров. Лукашенко: ЕАЭС купировал проблемы на валютно-финансовом рынке

"Огромный потенциал имеет заключенный международный договор о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Его следует использовать для расширения взаимодействия в сфере промышленной кооперации, в том числе в инновационных областях, привлечения инвестиций, реализации транзитного потенциала нашего союза, наращивания взаимной торговли", — подчеркнул глава государства на заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходящем в онлайн-формате.

Особое значение приобретает партнерство с КНР в сфере цифровых транспортных коридоров. Лукашенко считает, что работа в данном направлении поможет перейти на комплексную электронную технологию перевозки грузов железнодорожным транспортом между странами ЕАЭС и Китаем.