Правительство сняло ограничение на покупки в duty free при полетах в ЕАЭС
Правительство одобрило снятие ограничений на реализацию товаров в duty free при полетах в ЕАЭС
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило снятие ограничений на реализацию товаров в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free)пассажирам, которые вылетают из России в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), следует из информации, опубликованной на сайте кабмина.
Кабмин одобрил проект федерального закона, вносящий изменения в статью 380 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Документ будет внесен в Госдуму в установленном порядке.