МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило снятие ограничений на реализацию товаров в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free)пассажирам, которые вылетают из России в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), следует из информации, опубликованной на сайте кабмина. Правительство одобрило поддержку отрасли информационных технологий

Кабмин одобрил проект федерального закона, вносящий изменения в статью 380 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Документ будет внесен в Госдуму в установленном порядке.