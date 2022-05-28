МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден объявил, что на год освобождает от пошлины в 25% украинскую сталь и изделия из нее, которые завозятся на американский рынок. Администрация Херсонской области сообщила о готовности к посевной

Протекционистская мера применяется к поставкам из Украины и многих других стран в соответствии с указом, который в 2018 году подписал тогдашний президент Дональд Трамп.

"Я пришел к заключению приостановить тарифы, предусмотренные прокламацией 9705 в отношении импорта стали и стальных изделий из Украины сроком на один год", — говорится в постановлении Байдена.

Он напомнил, что на долю Украины в 2021 году приходилось менее 1% стального импорта США, и спрогнозировал, что в условиях конфликта с Россией производство и поставки будут еще ниже.

"В то же время сталелитейная промышленности исторически важна для Украины. США и Украина заинтересованы в ее сохранении в качестве одной из экономических опор восстановления страны", — сказано в заявлении Байдена.

Американский президент дал поручение министерству торговли отслеживать положение дел на американском рынке и в украинской сталелитейной промышленности и информировать его о необходимости отмены льгот или, наоборот, их продления.

О намерении отменить экспортные тарифы на сталь для Украины сообщило министерство торговли страны 9 мая. "Министр торговли США Джига Раймондо объявила, что США временно откажутся от 232 тарифов на украинскую сталь", — говорилось в сообщении на сайте минторга США.