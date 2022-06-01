МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Более 60% пенсионеров в России продолжают работать, подрабатывать или намерены трудоустроиться, при этом половина из них работают по специальности, говорится в отчете исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", имеющемся в распоряжении РИА Новости. В России повышаются пенсии, МРОТ и прожиточный минимум

"Продолжают работать после выхода на пенсию на основной работе по специальности 30% опрошенных, 10% после выхода на пенсию устроились на другую работу не по специальности, 12% берут подработки, еще 12% на текущий момент не трудоустроены, но находятся в поиске работы. Не работают на пенсии более трети россиян – 36%", — говорится в исследовании. Специалисты сервиса в период с 18 по 27 мая изучили ответы 1710 жителей РФ пенсионного возраста.

По данным специалистов, самый популярный ответ на вопрос, по какой причине респондент продолжает работать в пенсионном возрасте — "не хватает пенсии на собственные расходы" — такой пункт выбрали 36% респондентов. Среди других причин — участники исследования хотят быть независимыми и иметь больший доход — 28%. Для 20% работа на пенсии — борьба со скукой и желание быть полезными, а еще 11% хотят помогать детям и внукам.

По мнению респондентов, соискателям пенсионного возраста проще всего найти вакансии в сфере услуг — 26%, среди рабочего персонала — 22%, в продажах — 9%, розничной торговле — 5%, образовании — 5%, медицине и бухгалтерии — по 4%.

Помимо этого, участники исследования отметили, что поиск работы в таком возрасте осложнен предвзятым отношением работодателей к сотрудникам в возрасте и низкооплачиваемыми предложениями на рынке.

Кроме того, 38% пенсионеров полагают, что состояние здоровья ограничивает их возможности, 13% считают, что с возрастом сложнее ориентироваться в современных технологиях, 5% рассказали, что молодые сотрудники реже прислушиваются к их мнению, еще 5% жалуются на отсутствие единомышленников. При этом 35% опрошенных не видят никаких ограничений, связанных с возрастом в своей работе.