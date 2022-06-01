МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Казахстан и Россия ведут переговоры в отношении предложения РФ ввести государствами-участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ограничений на поставки зерна, сообщил вице-премьер, министр торговли и интеграции республики Бахыт Султанов. США хотят направить экспортерам зерна из России "стимулирующие письма"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 марта подписал постановление о временном запрете на экспорт зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня. По информации издания "Коммерсант", российская сторона, опасаясь реэкспорта российского зерна на внешние рынки, хочет, чтобы все члены союза ввели квоты и пошлины на вывоз зерновых, но Казахстан, заинтересованный в развитии поставок за рубеж, выступает против. По данным источника издания, отказ Казахстана вводить идентичные меры спровоцирует Минсельхоз РФ продлить временный запрет на экспорт зерновых в ЕАЭС.

"Переговоры продолжаются, мы, конечно, понимаем ситуацию в РФ и в связи с чем были приняты решения с запретом на вывоз зерна, на вывоз сахара. Тем более на площадке Евразийского экономического союза, конечно же, мы к этому вопросу всегда относимся крайне отрицательно, потому что мы за свободу перемещения", — сказал Султанов на пресс-конференции в среду.

По его словам, сейчас стороны ведут соответствующие расчеты. "Но надо опять-таки с пониманием отнестись, поэтому переговоры мы проводим с российскими коллегами с тем, чтобы совместно просчитывать баланс и прогнозы, имеющиеся индикативные показатели, производство запасов импорта и экспорта продукций по другим социально чувствительным направлениям: зерно, сахар и другим", — заключил он.